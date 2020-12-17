​Только 66% решений российских судей в спорных моментах в 2020 году были верными

На официальном сайте Российского футбольного союза появилась информация о встрече главы РФС Александра Дюкова с руководителями и владельцами клубов Премьер-лиги. В условиях пандемии коронавируса встреча проходила в формате видеоконференции.

Одной из тем было состояние реформы судейства. За год экспертно-судейская комиссия РФС по запросам клубов рассмотрела 159 спорных моментов в матчах. Только в 66% случаев арбитры принимали верные решения.

В российском футбольном сезоне наступает зимнее межсезонье. Соревнования возобновятся в феврале с матчей 1/8 финала национального кубка.