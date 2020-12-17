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​Черчесов не контактировал со «Спартаком»

17 Декабря 2020, 18:57,

Евро-Футбол.Ру

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско после поражения от «Зенита» заявил, что не станет продлевать контракт с клубом, рассчитанный до конца сезона. Заявление тренера «красно-белых» спровоцировало массу слухов по поводу того, кто возглавит команду в будущем. Среди кандидатур назывался даже наставник сборной России Станислав Черчесов.

Как сообщает журналист Василий Конов в своём Telegram-канале K/On/Off, никаких контактов между «Спартаком» и Черчесовым не было. В настоящее время этот союз не рассматривается.

Добавим, что в четверг «Спартак» точно опустится на третье место в турнирной таблице Премьер-лиги.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Спартак Москва, Станислав Черчесов
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