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Рахимов: «Мы определенный шанс против «Краснодара» тоже имеем»

17 Декабря 2020, 18:01,

LiveSport.Ru

Главный тренер «Уфы» Рашид Рахимов поделился ожиданиями от матча с «Краснодаром» в эфире канала «Матч Премьер».

- Все равно все матчи разные и не похожие, поэтому определенные шансы есть и у нас. Мы много очень говорим с ребятами об этом. Посмотрим, как те наработки, которые мы пробовали, сегодня сработают на поле. Понятно, что «Краснодар» после двух крупных побед определенную уверенность имеет, все игроки восстановились. По составу - игроки неплохие, но посмотрим, как будет. Мы определенный шанс тоже имеем, постараемся их использовать.

- Насколько велико желание уйти на перерыв, выйдя из зоны вылета хотя бы в зону стыков?

- Мы с первого момента не особо обращали внимание на это, потому что любой тур может поменять ситуацию внизу. Естественно, было очень обидно терять несправедливо, я считаю, потерянные очки в Волгограде. Но жизнь не стоит на месте, нужно брать их в другом месте. Попытаемся сегодня это сделать.
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Уфа, Рашид Рахимов
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