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Мусаев: «Обычно в конце года игроки «сидят на чемоданах», это не очень хорошо»

17 Декабря 2020, 17:56,

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Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев поделился ожиданиями от матча с «Уфой» в эфире канала «Матч Премьер».

- Чем важен сегодняшний матч? Соперник - вроде как аутсайдер.

- Да нет, мы так не думаем, аутсайдер или лидер. Нам надо набирать очки и подниматься вверх. С «Уфой» играть всем трудно. В последних матчах она значительно улучшила свои результаты, стала больше играть в атаку, агрессивнее. Ожидаем сложную игру.

- Эмоционально как? Промежуточный финиш, пригласили болельщиков. Мы ждем и предвкушаем яркий футбольный вечер?

- Мы настраиваемся на это и должны выложиться максимально сегодня, потому что это последний матч, я сказал игрокам о его важности. Обычно в конце года игроки «сидят на чемоданах», это не очень хорошо. Мы максимально подготовились к этому матчу и надеюсь, что порадуем зрителей хорошей игрой.
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Краснодар, Мурад Мусаев
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