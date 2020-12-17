Мусаев: «Обычно в конце года игроки «сидят на чемоданах», это не очень хорошо»

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17 Декабря 2020, 17:56,
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Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев поделился ожиданиями от матча с «Уфой» в эфире канала «Матч Премьер».
- Чем важен сегодняшний матч? Соперник - вроде как аутсайдер.
- Да нет, мы так не думаем, аутсайдер или лидер. Нам надо набирать очки и подниматься вверх. С «Уфой» играть всем трудно. В последних матчах она значительно улучшила свои результаты, стала больше играть в атаку, агрессивнее. Ожидаем сложную игру.
- Эмоционально как? Промежуточный финиш, пригласили болельщиков. Мы ждем и предвкушаем яркий футбольный вечер?
- Мы настраиваемся на это и должны выложиться максимально сегодня, потому что это последний матч, я сказал игрокам о его важности. Обычно в конце года игроки «сидят на чемоданах», это не очень хорошо. Мы максимально подготовились к этому матчу и надеюсь, что порадуем зрителей хорошей игрой.
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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
|Теги: Краснодар, Мурад Мусаев