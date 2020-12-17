​Зе Луиш успешно прооперирован

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17 Декабря 2020, 17:26,
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Нападающий «Локомотива» Зе Луиш успешно перенёс операцию, о чём сообщила пресс-служба московского клуба в Twitter.
В ближайшее время Зе Луиш начнёт восстанавливаться по индивидуальной программе, а в январе он отправится на зимние сборы.
После перехода в «Локомотив» Зе Луиш провёл одиннадцать матчей в чемпионате России и Лиге чемпионов. В них форвард записал на свой счёт один забитый гол и три результативных паса на партнёров.
В четверг «Локомотив» без Зе Луиша проведёт гостевой матч против «Химок». Игра стартует в шесть часов вечера по московскому времени, за её событиями можно будет следить в текстовой трансляции.
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Локомотив Москва, Зе Луиш