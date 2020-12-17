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Шкурина лишили льготы по отсрочке службы в армии

17 Декабря 2020, 14:12,

Евро-Футбол.Ру

Нападающий ЦСКА Илья Шкурин был исключён из состава национальной и молодёжных сборных Беларуси на следующий год и, как следствие, лишён льготы в виде возможности получить отсрочку от службы в армии, пишет Прессбол.

Стоит напомнить, что в августе Шкурин объявил о своём отказе выступать за сборную Беларуси по причине своего недовольства работой Александра Лукашенко на должности президента страны.

В сезоне 2020/2021 Илья Шкурин провёл за ЦСКА девять матчей, в которых отметился тремя забитыми мячами.  

За сборную Беларуси 21-летний Шкурин провёл шесть игр и забил один раз.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: ЦСКА Москва, Сборная Беларуси, Илья Шкурин
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