Шкурина лишили льготы по отсрочке службы в армии

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17 Декабря 2020, 14:12,
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Нападающий ЦСКА Илья Шкурин был исключён из состава национальной и молодёжных сборных Беларуси на следующий год и, как следствие, лишён льготы в виде возможности получить отсрочку от службы в армии, пишет Прессбол.
Стоит напомнить, что в августе Шкурин объявил о своём отказе выступать за сборную Беларуси по причине своего недовольства работой Александра Лукашенко на должности президента страны.
В сезоне 2020/2021 Илья Шкурин провёл за ЦСКА девять матчей, в которых отметился тремя забитыми мячами.
За сборную Беларуси 21-летний Шкурин провёл шесть игр и забил один раз.
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: ЦСКА Москва, Сборная Беларуси, Илья Шкурин