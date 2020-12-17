Шкурина лишили льготы по отсрочке службы в армии

Нападающий ЦСКА Илья Шкурин был исключён из состава национальной и молодёжных сборных Беларуси на следующий год и, как следствие, лишён льготы в виде возможности получить отсрочку от службы в армии, пишет Прессбол.

Стоит напомнить, что в августе Шкурин объявил о своём отказе выступать за сборную Беларуси по причине своего недовольства работой Александра Лукашенко на должности президента страны.

В сезоне 2020/2021 Илья Шкурин провёл за ЦСКА девять матчей, в которых отметился тремя забитыми мячами.

За сборную Беларуси 21-летний Шкурин провёл шесть игр и забил один раз.