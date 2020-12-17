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Немецкий журналист: «Тедеско поступил очень любезно, заранее сообщив об уходе из «Спартака»

17 Декабря 2020, 13:57,

Global Look Press

Немецкий журналист, попросивший не афишировать свое имя, пообщался с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.ру» Сергеем Румянцевым на тему ухода Доменико Тедеско из московского «Спартака».

«Я могу себе легко представить, что в России удивлены и расстроены уходу Тедеско. Доменико - очень порядочный человек и всегда себя таковым проявлял. Думаю, было очень любезно с его стороны заранее сообщить о том, что он не будет продлевать контракт. У Спартака полно времени, чтобы найти нового тренера, момент очень подходящий.

Доменико - большой профессионал и отдавал всего себя «Спартаку», но не стоит забывать и о том, что он молодой отец. Его маленькая дочка растет без отца, и я знаю, что с каждым разом ему все сложнее дается разлука с ней. Понимаете, быть может и с этим связана его нервозность. Он очень надеялся, что ситуация с короновирусом изменится, ведь он планировал еще прошлой весной перевезти семью в Россию и быть с ней. Доменико с каждым разом все больше думал об этой ситуации и поверьте, решение далось ему нелегко, но без семьи одному в Москве, да еще в такой особой ситуации со всеми этими ограничениями было находиться еще сложнее.

Не думаю, что стоит искать здесь какие-то футбольные причины, проблемы случались, но они ерунда, по сравнению с разлукой с семьей. Я очень надеюсь, что в России поймут Тедеско. Он очень хороший человек и отличный тренер», - сказал журналист.

Ранее появилась информация, что Тедеско может покинуть «Спартак» до конца 2020-го года.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Спартак Москва, Доменико Тедеско
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