Олич: «ЦСКА продаст Влашича после Евро-2020, он перерос этот уровень»

Экс-футболист московского ЦСКА Ивица Олич высказался о возможном уходе своего соотечественника Николы Влашича из «армейского» клуба.

«ЦСКА продаст Николу! Как только поступит хорошее предложение, я в этом уверен. Это будет после Евро-2020. Если Влашич продолжит так выступать, предложение будет серьезным. Очевидно, что он перерос этот уровень», - приводит слова Олича издание Telesport.

В сезоне-2020/2021 российской Премьер-лиги 23-летний полузащитник провел 16 матчей, записав на свой счет восемь забитых мячей и четыре результативные передачи. Трудовой договор Влашича с «армейцами» рассчитан до лета 2024-го года.

Ранее сообщалось об интересе к Николе со стороны «Аталанты», за которую выступает российский хавбек Алексей Миранчук.