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«Спартак» может расстаться с Тедеско до Нового года

17 Декабря 2020, 11:21,

Global Look Press

Боссы московского «Спартака» в ближайшее время рассмотрят вопрос о досрочном прекращении сотрудничества с наставником команды Доменико Тедеско. Ранее специалист заявил, что не станет продлевать контракт с клубом.

Согласно данным издания «Спорт-экспресс», немецкий тренер может покинуть «красно-белых» до Нового года. Действующий трудовой договор между сторонами рассчитан до середины 2021-го года.

Под руководством Тедеско московский коллектив набрал 35 очков и занимает второе место в турнирной таблице Премьер-лиги. «Красно-белые» отстают от лидирующего «Зенита» на шесть баллов.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Спартак Москва, Доменико Тедеско
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Комментарии (5)
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1
Diman777
17 Декабря 2020, 11:51
Новому тренеру будет межсезонье на подготовку команды под себя. Тедеско конечно грамотный тренер, но с кучей тараканов. До сих пор не понимаю зачем мариновать на лавке Тиля и кучу талантливой молодёжи и упорно ставить в состав понсе, бакаева и умярова.
1
Дарт Уилфред
17 Декабря 2020, 12:00

а кого возьмете? Семина , Гончаренко или Бышовца?

1
Diman777
17 Декабря 2020, 12:27

Там уже очередь из духовитых стоит возле офиса, хотящих порулить)
Думаю выбор тренера будет примерно таким:
"Немцы были, итальянцы были, испанцы тоже были, эммм что ж делать. Фрацузов не было! Лёня хачу француза!"

0
Дарт Уилфред
17 Декабря 2020, 13:43

белорусов и отечественных легенд тоже еще не было.

0
Роман Мамедов
17 Декабря 2020, 11:32

гоните его в шею

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