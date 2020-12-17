«Спартак» может расстаться с Тедеско до Нового года

Боссы московского «Спартака» в ближайшее время рассмотрят вопрос о досрочном прекращении сотрудничества с наставником команды Доменико Тедеско. Ранее специалист заявил, что не станет продлевать контракт с клубом.

Согласно данным издания «Спорт-экспресс», немецкий тренер может покинуть «красно-белых» до Нового года. Действующий трудовой договор между сторонами рассчитан до середины 2021-го года.

Под руководством Тедеско московский коллектив набрал 35 очков и занимает второе место в турнирной таблице Премьер-лиги. «Красно-белые» отстают от лидирующего «Зенита» на шесть баллов.