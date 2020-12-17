«Спартак» может расстаться с Тедеско до Нового года

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17 Декабря 2020, 11:21,
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Боссы московского «Спартака» в ближайшее время рассмотрят вопрос о досрочном прекращении сотрудничества с наставником команды Доменико Тедеско. Ранее специалист заявил, что не станет продлевать контракт с клубом.
Согласно данным издания «Спорт-экспресс», немецкий тренер может покинуть «красно-белых» до Нового года. Действующий трудовой договор между сторонами рассчитан до середины 2021-го года.
Под руководством Тедеско московский коллектив набрал 35 очков и занимает второе место в турнирной таблице Премьер-лиги. «Красно-белые» отстают от лидирующего «Зенита» на шесть баллов.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Спартак Москва, Доменико Тедеско
а кого возьмете? Семина , Гончаренко или Бышовца?
Там уже очередь из духовитых стоит возле офиса, хотящих порулить)
Думаю выбор тренера будет примерно таким:
"Немцы были, итальянцы были, испанцы тоже были, эммм что ж делать. Фрацузов не было! Лёня хачу француза!"
белорусов и отечественных легенд тоже еще не было.
гоните его в шею