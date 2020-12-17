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Брага: «Каррера – вариант «Спартака» на замену Тедеско»

17 Декабря 2020, 01:21,

fratria.ru

Итальянский журналист Микаэль Брага, освещающий российский футбол для MondoSportivo.it, La Gazzetta dello Sport и CalcioRusso.com, в беседе с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым предположил, что новым главным тренером московского «Спартака» может стать итальянский наставник Массимо Каррера, уже тренировавший «красно-белых» в 2016 – 2018 годах и приведший их к первому чемпионству после 2001 года.

- Если ты заранее знаешь, что произойдёт дальше, у тебя есть время подготовиться. Это значит, что «Спартак» может уже сейчас начинать поиск нового главного тренера. Если под нового тренера зимой будет проводиться трансферная кампания, Тедеско доработает свой контракт до конца уже больше в качестве помощника.

Пишут, что Массимо Каррера может скоро уйти из АЕКа. Кто знает, может, «Спартак» захочет вернуть его. Я не удивлюсь, если так и произойдёт. Это один из вариантов. Каррера – самый успешный тренер «Спартака» в последние 15-20 лет, все хотят иностранного специалиста. Немаловажно, что Каррера знает «Спартак» и любит «Спартак».

 
Евро-Футбол.Ру Кирилл Иванцов
Теги: Спартак Москва, Массимо Каррера, РПЛ, Чемпионат России, Микаэль Брага
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