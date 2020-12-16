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​В «Спартаке» отреагировали на заявление Тедеско

16 Декабря 2020, 23:20,

Global Look Press

Глава департамента по коммуникациям «Спартака» Антон Фетисов высказался по поводу заявления Доменико Тедеско о том, что он не будет продлевать контракт.

«В последние недели клуб вёл активные консультации с тренерским штабом и был заинтересован в продлении контракта. Но, к сожалению, перед матчем с «Зенитом» Тедеско принял окончательное решение. Мы благодарны ему за то, что он предупредил заранее, поступил честно, и у нас есть время на поиск другого специалиста», - сказал Фетисов журналистам.

Фетисов не исключает, что Доменико Тедеско может покинуть «Спартак» уже зимой. «Это будет решать руководство клуба», - сказал Антон.

«Тедеско сказал, что скучает по семье, особенно в условиях пандемии коронавируса. Вероятно, он хочет проводить ещё больше времени с семьёй», - отметил Фетисов.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Спартак Москва, Доменико Тедеско
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Комментарии (6)
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1
SpaM
17 Декабря 2020, 00:24
Самостоятельно принял решение и заранее его обозначил. Правильный поступок. Не то что убогая флегма, которая блеет как овечка и никакого уважения не вызывает ни у кого.
0
Zenituwka
17 Декабря 2020, 00:02

Правильно делает, сам понимает что Спартак это цирк в котором он играет клоуна. Ещё и посылают куда-то, хотя он к этому сразу и прислушался.

1
779
16 Декабря 2020, 23:34

Фигово.
Я был настроен на его работу. Явно, что это решение самого Тедеско.

0
Reich83
17 Декабря 2020, 00:15

Жаль, толковый тренер в бестолковом клубе. С Федуном никогда не будет светлого будущего у клуба. Тедеско во время понял куда он попал и что тут ловить нечего. Тем более, что там баба всем заправляет

0
779
17 Декабря 2020, 00:23

Не знаю причин его соскока. Уверенно и целеустремлённо работал. Что то в одночасье произошло и что это было можно только гадать.

0
Djin Green
17 Декабря 2020, 00:42

za re ma - ответ прост и лежит а поверхности

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