​В «Спартаке» отреагировали на заявление Тедеско

Глава департамента по коммуникациям «Спартака» Антон Фетисов высказался по поводу заявления Доменико Тедеско о том, что он не будет продлевать контракт.

«В последние недели клуб вёл активные консультации с тренерским штабом и был заинтересован в продлении контракта. Но, к сожалению, перед матчем с «Зенитом» Тедеско принял окончательное решение. Мы благодарны ему за то, что он предупредил заранее, поступил честно, и у нас есть время на поиск другого специалиста», - сказал Фетисов журналистам.

Фетисов не исключает, что Доменико Тедеско может покинуть «Спартак» уже зимой. «Это будет решать руководство клуба», - сказал Антон.

«Тедеско сказал, что скучает по семье, особенно в условиях пандемии коронавируса. Вероятно, он хочет проводить ещё больше времени с семьёй», - отметил Фетисов.