​В «Спартаке» отреагировали на заявление Тедеско

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16 Декабря 2020, 23:20,
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Глава департамента по коммуникациям «Спартака» Антон Фетисов высказался по поводу заявления Доменико Тедеско о том, что он не будет продлевать контракт.
«В последние недели клуб вёл активные консультации с тренерским штабом и был заинтересован в продлении контракта. Но, к сожалению, перед матчем с «Зенитом» Тедеско принял окончательное решение. Мы благодарны ему за то, что он предупредил заранее, поступил честно, и у нас есть время на поиск другого специалиста», - сказал Фетисов журналистам.
Фетисов не исключает, что Доменико Тедеско может покинуть «Спартак» уже зимой. «Это будет решать руководство клуба», - сказал Антон.
«Тедеско сказал, что скучает по семье, особенно в условиях пандемии коронавируса. Вероятно, он хочет проводить ещё больше времени с семьёй», - отметил Фетисов.
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Спартак Москва, Доменико Тедеско
Правильно делает, сам понимает что Спартак это цирк в котором он играет клоуна. Ещё и посылают куда-то, хотя он к этому сразу и прислушался.
Фигово.
Я был настроен на его работу. Явно, что это решение самого Тедеско.
Жаль, толковый тренер в бестолковом клубе. С Федуном никогда не будет светлого будущего у клуба. Тедеско во время понял куда он попал и что тут ловить нечего. Тем более, что там баба всем заправляет
Не знаю причин его соскока. Уверенно и целеустремлённо работал. Что то в одночасье произошло и что это было можно только гадать.
za re ma - ответ прост и лежит а поверхности