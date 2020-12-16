​Ларссон схлопотал дисквалификацию в матче с «Зенитом»

Нападающий «Спартака» Джордан Ларссон в дерби двух столиц против «Зенита» схлопотал дисквалификацию. Ближе к концу первого тайма шведский форвард получил жёлтую карточку за отмашку. Это четвёртое предупреждение Ларссона в этом чемпионате, поэтому следующий матч Премьер-лиги он вынужден будет пропустить. Речь идёт о поединке против «Рубина» на стыке зимы и весны.

Следить за матчем между «Зенитом» и «Спартаком» можно в подробной текстовой трансляции на портале LiveResult.

В восемнадцати матчах текущего чемпионата России Джордан Ларссон забил восемь голов и отдал четыре результативных паса.