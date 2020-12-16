Зе Луиш сдал отрицательный тест на коронавирус и будет прооперирован в четверг

Нападающий «Локомотива» Зе Луиш сдал отрицательный тест на коронавирусную инфекцию и будет прооперирован в четверг. Об этом в Twitter сообщил директор московского клуба по связям с общественностью Кирилл Брейдо.

Ранее стало известно, что Зе Луиш заразился коронавирусом по прилёту в Италию, из-за чего его операцию пришлось перенести. Ещё в начале декабря «железнодорожники» сообщили, что форварду потребуется хирургическое вмешательство из-за травмы стопы.

Зе Луиш должен восстановиться к началу зимних сборов «Локомотива». В одиннадцати матчах за «железнодорожников» в первой части сезона форвард забил один гол и отдал три голевых паса.