Великий Зе и Юсупов решают: За тайм обыграли «Динамо», вернув «Сочи» в четвёрку

В матче девятнадцатого тура чемпионата России московское «Динамо» в гостях сыграло против «Сочи».

Команда Владимира Федотова удивительным образом умеет настраиваться на московские команды. Вторую молодость переживает Кристиан Нобоа, ювелирным ударом похоронивший «Спартак», отлично дополняет его в центре поля Артур Юсупов, добивший уже ЦСКА, но его победный гол не засчитали из-за фола Заболотного. Так бы у «Сочи» значились две победы над московскими грандами за последние два матча.

Но футболисты Федотова и без того хороши. Идут вровень с московским «Динамо», на которое сил и средств потрачено куда больше. Стройность игры у «Сочи» более выражена, что позволяет обходится без обилия качественных исполнителей. «Бело-голубые» при Сандро Шварце тоже меняются в лучшую сторону, но в последних четырёх матчах одержана всего одна победа, идёт постоянная работа, шлифовка состава и взаимодействий.

Без раскачки пустились в бой «Динамо» и «Сочи», обменявшись моментами с левых флангов. Сергей Терехов шикарным кроссом нашёл Дуганджича, но тот из убойной позиции пробил мимо ворот. Да и в офсайде хорват находился. А у «Динамо» левый фланг разогнал Даниил Лесовой, его прострел вдоль штрафной площади нашёл Шиманьски, поляк пробил в штангу, а Грулёв чётко сработал на добивании. Вот только и тут офсайд был зафиксирован. VAR подтвердил, что гол засчитывать не стоит, Виталий Мешков согласился.

Столь резвый старт немного отрезвил команды. Игра на встречных курсах продолжилась, однако теперь про оборону соперники тоже не забывали. Меньшие силы отряжали вперёд. Чуть больше владели мячом гости, которые за счёт индивидуальных усилий моменты создавали. Так Клинтон Нжи разогнался с правого края, сместился к центру и мощно пробил в ближнюю к себе «девятку» - спас Сослан Джанаев. Несмотря на большое количество ударов в створ ворот (8 за тайм), голов в первые 45 минут не случилось.

Но на второй тайм появился Антон Заболотный и сразу же добавил «огня». Прошло всего семь минут и великий Зе абсолютно без помех пробил головой из центра штрафной площади, замкнув навес Жоаозиньо – 1:0.

Ещё более скверным положение «Динамо» стало на исходе часа игры. Роман Евгеньев досрочно завершил матч за вторую жёлтую карточку, нарушив правила опять же на Заболотном. Кристиан Нобоа партнёра не поддержал – штрафной реализовать не смог. Зато Артур Юсупов своих не пощадил, выдав гол-красавец. Принял мяч на левом краю штрафной площади, мягко его укротил и техничным ударом от правой штанги отправил в сетку – 2:0. Вопросы о победителе отпали.

«Сочи» снова обыграл московскую команду, Шварц потерпел третье поражение в РПЛ. Команда Федотова обгоняет «Динамо» и пока врывается в четвёрку сильнейших.