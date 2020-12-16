Газизов: «Спартак» навсегда останется в моем сердце»

Экс-гендиректор «Спартака» Шамиль Газизов высказался о работе в московском клубе.

«Спартак» навсегда останется в моем сердце. Это определенный промежуток моей жизни. Мощнейшие болельщики. Огромная многомиллионная любовь. Сила», - сказал Газизов в интервью телеканалу БСТ.

Напомним, что Газизов проработал в «Спартаке» всего лишь пять месяцев.

В СМИ всё чаще и чаще появляются слухи о том, что специалист вернётся в «Уфу», в которой он работал до ухода в московский клуб.

После восемнадцати туров «Спартак» занимает второе место в турнирной таблице, отставая от лидера всего на три очка.