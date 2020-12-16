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Газизов: «Спартак» навсегда останется в моем сердце»

16 Декабря 2020, 19:24,

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Экс-гендиректор «Спартака» Шамиль Газизов высказался о работе в московском клубе.

«Спартак» навсегда останется в моем сердце. Это определенный промежуток моей жизни. Мощнейшие болельщики. Огромная многомиллионная любовь. Сила», - сказал Газизов в интервью телеканалу БСТ.

Напомним, что Газизов проработал в «Спартаке» всего лишь пять месяцев.

В СМИ всё чаще и чаще появляются слухи о том, что специалист вернётся в «Уфу», в которой он работал до ухода в московский клуб.

После восемнадцати туров «Спартак» занимает второе место в турнирной таблице, отставая от лидера всего на три очка.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Спартак Москва, Шамиль Газизов
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Комментарии (2)
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0
779
16 Декабря 2020, 20:01

Как за пол года прикипел.)))

0
Юбор
16 Декабря 2020, 19:56

Неискренние слова, фарисейство. Слишком много внимания этому Газизову, ничего полезного он не совершил, скорее наоборот - один контракт с Кокориным чего стоит.

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