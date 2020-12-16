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«Зенит» — «Спартак»: стали известны стартовые составы

16 Декабря 2020, 18:58,

Global Look Press

Сегодня, 16 декабря, состоится, возможно, главный матч нынешнего сезона российской Премьер-лиги. В 19-м туре встретятся «Зенит» и «Спартак».

Стали известны составы команд.

«Зенит»: Лунёв, Сантос, Ловрен, Ракицкий, Сутормин, Вендел, Оздоев, Барриос, Малком, Азмун, Дзюба.

Запасные: Васютин, Одоевский, Жирков, Чистяков, Прохин, Круговой, Мусаев, Кузяев, Ерохин, Дриусси, Мостовой, Крапухин.

«Спартак»: Максименко, Мозес, Маслов, Джикия, Жиго, Айртон, Крал, Зобнин, Бакаев, Ларссон, Понсе.

Запасные: Ребров, Селихов, Кутепов, Гапонов, Ещенко, Литвинов, Урунов, Игнатов, Маркитесов, Оганесян.

Вы можете следить за текстовой трансляцией матча «Зенит» - «Спартак». Игра начнётся в 20:00 мск.

«Зенит» занимает первое место в турнирной таблице, опережая идущий следом «Спартак» на три очка.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Спартак Москва, Зенит
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