«Зенит» — «Спартак»: стали известны стартовые составы

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16 Декабря 2020, 18:58,
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Сегодня, 16 декабря, состоится, возможно, главный матч нынешнего сезона российской Премьер-лиги. В 19-м туре встретятся «Зенит» и «Спартак».
Стали известны составы команд.
«Зенит»: Лунёв, Сантос, Ловрен, Ракицкий, Сутормин, Вендел, Оздоев, Барриос, Малком, Азмун, Дзюба.
Запасные: Васютин, Одоевский, Жирков, Чистяков, Прохин, Круговой, Мусаев, Кузяев, Ерохин, Дриусси, Мостовой, Крапухин.
«Спартак»: Максименко, Мозес, Маслов, Джикия, Жиго, Айртон, Крал, Зобнин, Бакаев, Ларссон, Понсе.
Запасные: Ребров, Селихов, Кутепов, Гапонов, Ещенко, Литвинов, Урунов, Игнатов, Маркитесов, Оганесян.
Вы можете следить за текстовой трансляцией матча «Зенит» - «Спартак». Игра начнётся в 20:00 мск.
«Зенит» занимает первое место в турнирной таблице, опережая идущий следом «Спартак» на три очка.
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Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
|Теги: Спартак Москва, Зенит