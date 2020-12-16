Тарханов: «Локомотив» выглядел хуже всех из российских клубов в Лиге чемпионов»

Главный тренер «Славии» Александр Тарханов высказался о выступлениях российских клубов в Лиге чемпионов.

«Локомотив» выглядел хуже всех. Вот говорят — дескать, с «Атлетико» здорово играли. Что за футбол, когда 90 минут сидишь в обороне?» - цитирует Тарханова «Спорт-Экспресс».

Отметим, что «Локомотив» набрал три очка в шести матчах группового этапа Лиги чемпионов. «Железнодорожники» до последнего тура сохраняли шансы на выход в плей-офф Лиги Европы.

Что касается «Зенита» и «Краснодара», то питерский клуб занял последнее место в своей группе, а вот подопечные Мурада Мусаева заняли третье место и продолжат борьбу уже в Лиге Европы.