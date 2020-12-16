Соболев: «Вперёд, за тренера! Вперёд, за «Спартак»

Нападающий московского «Спартака» Александр Соболев обратился к товарищам по команде перед матчем с «Зенитом».

«Привет, ребята! Впереди нас ждёт сложный матч. Я не смогу выйти на поле, но буду вас поддерживать. Давайте выиграем эту игру. Проведём лучший матч этого сезона. Вперёд, за тренера! Вперёд, за «Спартак», - сказал Соболев в обращении, опубликованном клубной пресс-службой.

Начало матча запланировано на 20:00 по московскому времени.

Напомним, что Соболев продолжает восстанавливаться после операции из-за проблем с мениском, россиянин должен вернуться в строй в феврале.