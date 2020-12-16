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Фоменко процитировал профессора Преображенского

16 Декабря 2020, 17:53,

ФК "Краснодар"

Тренер «Сочи» Олег Фоменко поделился ожиданиями от матча с «Динамо» в эфире канала «Матч Премьер».

- Я изначально говорил, что ребятам не нужно читать комментарии, меньше прессы. Как говорил профессор Преображенский: «не читайте за завтраком советских газет». Готовились к игре, самый важный матч - следующий. Поэтому ребята так и делали, а люди любят скандалы, им нужно о чем-то поговорить

- Но есть сегодня уверенность, настроение, вдохновение для того, чтобы поднять выше и уйти на перерыв в компании лидеров на полных правах?

- Мы всегда настроены на максимальный результат и всегда выходим, чтобы выиграть. Мы спортсмены, для чего играешь? Чтобы выигрывать. Может получаться что-то или нет, но ты выходишь с одной мыслью: «сегодня надо выиграть». А там игра покажет.
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Сочи, Олег Фоменко
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