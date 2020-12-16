Шварц: «Будет очень интенсивная игра, игра двух равных соперников»

Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц поделился ожиданиями от матча с «Сочи» в эфире канала «Матч Премьер».

- Можно ли сказать, что перед перерывом в чемпионате это противостояние непосредственных преследователей лидеров?

- Будет очень интенсивная игра, игра двух равных соперников. Мы хотим уйти на зимний перерыв с хорошим настроением, поэтому ждем сегодня хорошей игры.

- Есть ли рецепт, как остановить Кристиана Нобоа?

- Я понял ваш вопрос на русском языке (смеется). Кристиан Нобоа - сильный игрок, здесь речь идет о том, что нам нужно будет агрессивно сыграть в обороне, и не только закрывать его непосредственно, а индивидуально, но это будет общекомандная оборона против Кристиана Нобоа.