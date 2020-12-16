Шварц: «Будет очень интенсивная игра, игра двух равных соперников»

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16 Декабря 2020, 17:50,
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Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц поделился ожиданиями от матча с «Сочи» в эфире канала «Матч Премьер».
- Можно ли сказать, что перед перерывом в чемпионате это противостояние непосредственных преследователей лидеров?
- Будет очень интенсивная игра, игра двух равных соперников. Мы хотим уйти на зимний перерыв с хорошим настроением, поэтому ждем сегодня хорошей игры.
- Есть ли рецепт, как остановить Кристиана Нобоа?
- Я понял ваш вопрос на русском языке (смеется). Кристиан Нобоа - сильный игрок, здесь речь идет о том, что нам нужно будет агрессивно сыграть в обороне, и не только закрывать его непосредственно, а индивидуально, но это будет общекомандная оборона против Кристиана Нобоа.
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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
|Теги: Динамо Москва, Сандро Шварц