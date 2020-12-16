Сотрудники «Спартака» будут носить видеорегистраторы на матче с «Зенитом»

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16 Декабря 2020, 14:29,
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Сотрудники московского «Спартака» будут носить видеорегистраторы на матче с «Зенитом».
Как сообщает «РБК Спорт», такое решение было принято из-за инцидента, произошедшего после матча с «Сочи» (0:1).
Напомним, что главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско обвинил тренера вратарей «Сочи» Дмитрия Бородина в оскорблениях.
Матч 19-го тура российской Премьер-лиги между «Зенитом» и «Спартаком» состоится сегодня, 16 декабря, в 20:00 по московскому времени.
Отметим, что это будет встреча двух лидеров чемпионата, после восемнадцати туров «Зенит» обгоняет «Спартак» лишь на три зачетных балла.
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Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
|Теги: Спартак Москва
Теперь все знают, что в Спартаке провокаторы. Так что ничего интересного видеорегистраторы не запишут.