Сотрудники «Спартака» будут носить видеорегистраторы на матче с «Зенитом»

Сотрудники московского «Спартака» будут носить видеорегистраторы на матче с «Зенитом».

Как сообщает «РБК Спорт», такое решение было принято из-за инцидента, произошедшего после матча с «Сочи» (0:1).

Напомним, что главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско обвинил тренера вратарей «Сочи» Дмитрия Бородина в оскорблениях.

Матч 19-го тура российской Премьер-лиги между «Зенитом» и «Спартаком» состоится сегодня, 16 декабря, в 20:00 по московскому времени.

Отметим, что это будет встреча двух лидеров чемпионата, после восемнадцати туров «Зенит» обгоняет «Спартак» лишь на три зачетных балла.