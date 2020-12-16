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Сотрудники «Спартака» будут носить видеорегистраторы на матче с «Зенитом»

16 Декабря 2020, 14:29,

Евро-Футбол.Ру

Сотрудники московского «Спартака» будут носить видеорегистраторы на матче с «Зенитом».

Как сообщает «РБК Спорт», такое решение было принято из-за инцидента, произошедшего после матча с «Сочи» (0:1).

Напомним, что главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско обвинил тренера вратарей «Сочи» Дмитрия Бородина в оскорблениях.

Матч 19-го тура российской Премьер-лиги между «Зенитом» и «Спартаком» состоится сегодня, 16 декабря, в 20:00 по московскому времени.

Отметим, что это будет встреча двух лидеров чемпионата, после восемнадцати туров «Зенит» обгоняет «Спартак» лишь на три зачетных балла.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Спартак Москва
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Комментарии (1)
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1
VlaM
16 Декабря 2020, 15:34

Теперь все знают, что в Спартаке провокаторы. Так что ничего интересного видеорегистраторы не запишут.

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