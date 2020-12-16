Оклад Глушакова в «Химках» в 27 раз меньше, чем в «Спартаке»

Стала известна заработная плата полузащитника Дениса Глушакова в подмосковных «Химках». По данным телеграм-канала «Мутко против», оклад 33-летнего исполнителя составляет 700 тысяч рублей в месяц.

Согласно информации источника, в «Химках» Глушаков получает примерно в 27 раз меньше, нежели зарабатывал в московском «Спартаке». Его годовая зарплата равняется 100 тысячам евро, а в стане «красно-белых» он получал 2,7 миллиона за сезон.

33-летний хавбек перешел в «Химки» на правах свободного агента первого октября 2020-го года.

В текущем сезоне РПЛ Денис принял участие в девяти поединках, отметившись одним голом и одной результативной передачей.