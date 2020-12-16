Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

Оклад Глушакова в «Химках» в 27 раз меньше, чем в «Спартаке»

16 Декабря 2020, 13:11,

Global Look Press

Стала известна заработная плата полузащитника Дениса Глушакова в подмосковных «Химках». По данным телеграм-канала «Мутко против», оклад 33-летнего исполнителя составляет 700 тысяч рублей в месяц.

Согласно информации источника, в «Химках» Глушаков получает примерно в 27 раз меньше, нежели зарабатывал в московском «Спартаке». Его годовая зарплата равняется 100 тысячам евро, а в стане «красно-белых» он получал 2,7 миллиона за сезон.

33-летний хавбек перешел в «Химки» на правах свободного агента первого октября 2020-го года.

В текущем сезоне РПЛ Денис принял участие в девяти поединках, отметившись одним голом и одной результативной передачей.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Денис Глушаков
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

    Подписывайтесь на Евро-Футбол в Яндекс.Дзен!

Читайте также на "Евро-футбол.ру":
Комментарии (1)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
0
Linkolln1993
16 Декабря 2020, 14:11

Как говно в проруби болтается

Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
«Парма» с Эрнани не без помощи удачи отобрала очки у «Милана»
«Парма» с Эрнани не без помощи удачи отобрала очки у «Милана»
Результаты жеребьёвки 1/8 финала Лиги чемпионов: «Барселона» сыграет с «ПСЖ»
Результаты жеребьёвки 1/8 финала Лиги чемпионов: «Барселона» сыграет с «ПСЖ»
Пятёрочка выручает! «Краснодар» воспользовался комедией ошибок «Локомотива»
Пятёрочка выручает! «Краснодар» воспользовался комедией ошибок «Локомотива»
​Судейская комиссия РФС: Арбитр правильно не назначил два пенальти в матче «Сочи» - «Спартак»
​Судейская комиссия РФС: Арбитр правильно не назначил два пенальти в матче «Сочи» - «Спартак»
Российский «Ибрагимович» не вытащил: «Спартак» тускло проиграл своему «любимому» «Сочи»
Российский «Ибрагимович» не вытащил: «Спартак» тускло проиграл своему «любимому» «Сочи»


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
3 Бонус: 15000 Обзор Играть
3 Бонус: 5000 Обзор Играть
4 Бонус: 10000 Обзор Играть
5 Бонус: 15000 Обзор Играть
6 Бонус: 19500 Обзор Играть
7 Бонус: 1000 Обзор Играть
8 Бонус: 500 Обзор Играть
9 Бонус: 1000 Обзор Играть
10 Бонус: 1000 Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров от Евро-футбола