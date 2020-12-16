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Нападающего ЦСКА Шкурина шантажировали армией за отказ выступать за сборную Беларуси

16 Декабря 2020, 12:53,

Евро-Футбол.Ру

Футбольный агент Валерий Исаев, представляющий интересы форварда московского ЦСКА Ильи Шкурина, высказался о решении своего клиента не выступать за сборную Беларуси. Он подчеркнул, что игрока шантажировали армией за отказ играть в составе национальной команды.

«Глава федерации как один из ресурсов давления на футболиста попытался шантажировать Илью армией. Нам сказал один из тренеров молодежной сборной: если Шкурин не приедет, то его заберут в армию», - передает слова агента издание «Белсат».

В августе Шкурин заявил, что не собирается выступать за сборную Беларуси и приезжать в страну.

В нынешнем сезоне чемпионата России 21-летний нападающий провел семь поединков, отметившись тремя забитыми мячами.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Илья Шкурин
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