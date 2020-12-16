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Влашич может стать одноклубником Миранчука в Италии

16 Декабря 2020, 12:22,

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Руководство «Аталанты» начало подыскивать замену аргентинскому полузащитнику Алехандро Гомесу. Игрок может покинуть команду в зимнее трансферное окно, об этом сообщает L'Eco di Bergamo.

Согласно данным источника, в шорт-лист бергамасков включен хорватский хавбек Никола Влашич, выступающий в чемпионате России за московский ЦСКА. Также в поле зрения «Аталанты» находятся Гастон Рамирес из «Сампдории» и Доминик Собослаи, играющий за австрийский «Зальцбург».

Напомним, что в составе коллектива из Бергамо выступает российский полузащитник Алексей Миранчук.

В сезоне-2019/2020 чемпионата России Влашич сыграл 16 матчей, забил восемь голов и отдал четыре ассиста.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Аталанта, Никола Влашич, Трансферы футбола - зима 2021
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