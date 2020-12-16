«Милан» и «Тоттенхэм» интересуются полузащитником «Зенита»

Колумбийский полузащитник Вильмар Барриос, правами на которого владеет петербургский «Зенит», имеет варианты продолжения карьеры в Европе. Об этом сообщает издание Primer Tiempo.

Согласно данным источника, заинтересованность в услугах хавбека проявляют «Милан», «Тоттенхэм», «Ньюкасл» и «Бешикташ». Представители названных клубов уже запросили у «сине-бело-голубых» информацию по игроку.

В нынешнем розыгрыше российской Премьер-лиги 27-летний футболист провел 15 поединков, отметившись одной результативной передачей. Трудовое соглашение между сторонами рассчитано до лета 2023-го года.