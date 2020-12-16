Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

«Милан» и «Тоттенхэм» интересуются полузащитником «Зенита»

16 Декабря 2020, 09:15,

Global Look Press

Колумбийский полузащитник Вильмар Барриос, правами на которого владеет петербургский «Зенит», имеет варианты продолжения карьеры в Европе. Об этом сообщает издание Primer Tiempo.

Согласно данным источника, заинтересованность в услугах хавбека проявляют «Милан», «Тоттенхэм», «Ньюкасл» и «Бешикташ». Представители названных клубов уже запросили у «сине-бело-голубых» информацию по игроку.

В нынешнем розыгрыше российской Премьер-лиги 27-летний футболист провел 15 поединков, отметившись одной результативной передачей. Трудовое соглашение между сторонами рассчитано до лета 2023-го года.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Трансферы футбола - зима 2021, Вильмар Барриос
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

    Подписывайтесь на Евро-Футбол в Яндекс.Дзен!

Читайте также на "Евро-футбол.ру":
Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
«Парма» с Эрнани не без помощи удачи отобрала очки у «Милана»
«Парма» с Эрнани не без помощи удачи отобрала очки у «Милана»
Результаты жеребьёвки 1/8 финала Лиги чемпионов: «Барселона» сыграет с «ПСЖ»
Результаты жеребьёвки 1/8 финала Лиги чемпионов: «Барселона» сыграет с «ПСЖ»
Пятёрочка выручает! «Краснодар» воспользовался комедией ошибок «Локомотива»
Пятёрочка выручает! «Краснодар» воспользовался комедией ошибок «Локомотива»
​Судейская комиссия РФС: Арбитр правильно не назначил два пенальти в матче «Сочи» - «Спартак»
​Судейская комиссия РФС: Арбитр правильно не назначил два пенальти в матче «Сочи» - «Спартак»
Российский «Ибрагимович» не вытащил: «Спартак» тускло проиграл своему «любимому» «Сочи»
Российский «Ибрагимович» не вытащил: «Спартак» тускло проиграл своему «любимому» «Сочи»


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
3 Бонус: 15000 Обзор Играть
3 Бонус: 5000 Обзор Играть
4 Бонус: 10000 Обзор Играть
5 Бонус: 15000 Обзор Играть
6 Бонус: 19500 Обзор Играть
7 Бонус: 1000 Обзор Играть
8 Бонус: 500 Обзор Играть
9 Бонус: 1000 Обзор Играть
10 Бонус: 1000 Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров от Евро-футбола