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Кержаков: «Краснодар» выглядит посимпатичнее «Зенита»

16 Декабря 2020, 08:27,

LiveSport.Ru

Бывший футболист петербургского «Зенита», а ныне главный тренер «Томи» Александр Кержаков провел параллель между «сине-бело-голубыми» и «Краснодаром». По его мнению, «быки» показывают более интересную игру, нежели команда Сергея Семака.

«Не хочу обижать «Зенит», но «Краснодар» выглядит посимпатичнее. У них есть четкий очень рисунок атакующей игры. У них футболисты в атаке знают, что хотят делать, им позволено импровизировать. Это радует глаз», - рассказал Кержаков на Youtube-канале Геннадия Орлова.

После 18 туров чемпионата России краснодарский коллектив набрал 27 очков и занимает восьмое место в турнирной таблице. Подопечные Мурада Мусаева являются единственным российским клубом, сумевшим пробиться в весеннюю часть еврокубков. В 1/16 финала Лиги Европы «Краснодар» встретится с загребским «Динамо».
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Краснодар, Александр Кержаков
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