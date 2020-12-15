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Бывший одноклубник Урунова: «Могу с уверенностью сказать, что Остон 2000-го года рождения»

15 Декабря 2020, 23:57,

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Полузащитник «Новбахора» Даврон Хошимов, игравший с Остоном Уруновым, опроверг слухи о переписанном возрасте футболиста «Спартака» разговоре с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Сергеем Румянцевым

- Могу с уверенностью сказать, что Остон 2000-го года рождения. Его отец родился в 1975-м году, родной брат в 1997 году. В Узбекистане это хорошо известно. Никаких оснований для подозрений нет.

- Но такая проблема в Узбекистане есть?

- Да, таких много, я наслышан о таком, но повторюсь, к Остону это не имеет никакого отношения!

Напомним, что наставник «СКА-Хабаровска» Сергея Юрана заявил, что у Урунова переписанный возраст.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Спартак Москва, Остон Урунов
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