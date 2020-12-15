«Спартак» анонсировал матч с «Зенитом» цитатами из фильма «Брат» (видео)

«Спартак» креативно анонсировал матч девятнадцатого тура российской Премьер-лиги с «Зенитом».

«Красно-белые» подготовили видео, на котором защитник Андрей Ещенко произносит цитаты из легендарного фильма «Брат». Между фразами Ещенко на видео показаны фрагменты из предыдущих игр между клубами.

Матч между «Зенитом» и «Спартаком» состоится в Санкт-Петербурге завтра, 16 декабря, стартовый свисток о начале встречи прозвучит в 20:00 по московскому времени.

Отметим, что на данный момент «Зенит» и «Спартак» занимают первую и вторую строчку в российской Премьер-лиге соответственно, разрыв между клубами составляет всего лишь три очка.