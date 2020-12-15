«Спартак» анонсировал матч с «Зенитом» цитатами из фильма «Брат» (видео)

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15 Декабря 2020, 21:43,
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«Спартак» креативно анонсировал матч девятнадцатого тура российской Премьер-лиги с «Зенитом».
«Красно-белые» подготовили видео, на котором защитник Андрей Ещенко произносит цитаты из легендарного фильма «Брат». Между фразами Ещенко на видео показаны фрагменты из предыдущих игр между клубами.
Матч между «Зенитом» и «Спартаком» состоится в Санкт-Петербурге завтра, 16 декабря, стартовый свисток о начале встречи прозвучит в 20:00 по московскому времени.
Отметим, что на данный момент «Зенит» и «Спартак» занимают первую и вторую строчку в российской Премьер-лиге соответственно, разрыв между клубами составляет всего лишь три очка.
«В Москве вся сила!» Ещ вспоминает любимые пословицы из фильма «Брат»— ФК «Спартак-Москва» (@fcsm_official) December 15, 2020
Андрей Ещенко анонсирует заключительный матч года #ЗенитСпартак pic.twitter.com/NArSurFVTI
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Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
|Теги: Спартак Москва, Зенит, Андрей Ещенко