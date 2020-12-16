Кого из игроков ФНЛ стоит ждать в РПЛ уже этой зимой

Каждый сезон ФНЛ вызывает особый интерес в период открытия трансферного окна. Наиболее перспективные игроки «лучшей лиги мира» стремятся перебраться в элитную отечественную лигу, т.е. осуществить переход из ФНЛ в РПЛ. У большинства сверкнувших звёзд второго по значимости дивизиона России не получалось раскрыться на более высоком уровне. С другой стороны, ещё свеж пример Дениса Макарова, который отыграл невероятный сезон в «Нефтехимике» и неплохо смотрелся в прошедшем календарном году в «Рубине». О том, кто же имеет все шансы пойти на повышение раньше своих текущих команд в этой статье.

Бесспорно, целью номер один для клубов РПЛ является Иван Сергеев. В 26-ти сыгранных матчах лиги 25-летний форвард наколотил 22 мяча. Есть все шансы обойти Руслана Мухаметшина (31 гол в переходном сезоне 2011/2012), а может и замахнуться на «вечный рекорд» Андрея Федькова с его 38-ю голами за «Терек» в сезоне 2004. Конечно, всё это при условии, что Сергеев останется в «Крыльях Советов». Вполне вероятно, что Сергеев мог бы перебраться в РПЛ ещё летом, но прошлый сезон в составе «Торпедо» будем считать его «разогревом». Старт нового первенства Иван начал также среди «автозаводцев», но спустя три тура перебрался в самарский клуб.

В первый зимний месяц Сергеев оформил свой четвёрый хет-трик, поразив ворота «Енисея», чем уже вписал себя в историю ФНЛ. Больше по три мяча за игру в течение сезона до Ивана никто не забивал. Сегодня вокруг Сергеева вновь всплывают слухи. ЦСКА и «Локомотив» готовы заполучить в своё распоряжение забивного форварда. Согласно Transfermarket его стоимость оценивается в 1 млн.евро, но стоит ли делать такой решительный шаг? По признанию самого игрока, он собирается решать задачу выхода в РПЛ вместе с «Крыльями Советов».

«Краснодар» уже приучил нас к тому, что он умеет находить ребят и выращивать их в игроков высокого класса. Пока что только на уровне России. Эдуард Сперцян в текущем сезоне успел поиграть в РПЛ, но за четыре матча особо ярко себя не проявил. С другой стороны, 20-летний атакующий полузащитник забил двенадцать мячей в двадцати одном матче в ФНЛ. Без него и с ним игра юных «быков» заметно различалась. А это значит, что уже весной мы можем увидеть новое выращенное усиление в составе «Краснодара». Имеется опыт выступлений и у примы «Крыльев Советов» Антона Зиньковского. 24-летний вингер полтора года назад забил свой дебютный гол в РПЛ и сделал восемь голевых передач.

Но окрепнуть по-настоящему у Антона получилось именно в ФНЛ. В 12 лет Зиньковского не взяли в академию «Спартака» потому что он был ниже 180 см. В апреле этого года «красно-белые» уже присматривались к юному дарованию. Не исключено, что зимой попробуют вновь «прицелиться» к воспитаннику «Чертаново».

Выделялись в этом сезоне Рязанцев и Лебеденко, но возраст уже не тот, чтобы рассматривать их как серьезные цели для клубов РПЛ. Неплохо смотрятся разыгравшиеся Калмыков и Базелюк, но каждый из них уже почти добрался до идеального возраста, что вряд ли устроит клубы элитного дивизиона. Куда привлекательнее выглядит Батраз Гурциев, который в свои 22 года стал лидером «Алании» из Владикавказа. Разговоров о его переходе в лигу выше пока что мало. Да и вряд ли юное дарование просто так уйдёт из клуба, который уже успел удивить в ФНЛ и наверняка собирается повторить историю Канищева, Сулейманова и Ко. Неплохо выглядят Берковский из «Торпедо» и Максименко из «Велеса», но для полного взросления им однозначно необходимо отыграть полный сезон. Уверен, что в летнее трансферное окно эти две фамилии будут первыми в списке переходов из ФНЛ в РПЛ.

Как бы ни сложились судьбы представленных игроков в предстоящее зимнее трансферное окно, хочется отметить, что всё больше игроков готовы продолжить выступление в ФНЛ и вступить в РПЛ вместе с той командой, которая заслужит это по спортивному принципу. Переходить к аутсайдерам элитного дивизиона, чтобы через полгода оказаться вновь в «лучшей лиге мира», желающих всё меньше.

Константин Лицин