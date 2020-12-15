​В РФС сообщили, почему рассмотрение скандала на матче «Сочи» - «Спартак» перенесли

На прошлой неделе в чемпионате России грянул очередной скандал. КДК РФС должен был вынести решения по событиям вокруг матча «Сочи» - «Спартак» во вторник, но рассмотрение дела было перенесено. РФС опубликовал объяснения главы КДК Артура Григорьянца.

Перенос связан с публикациями в европейских СМИ по поводу слов Дмитрия Бородина в адрес Доменико Тедеско. Теперь необходимо направить запрос в FARE для оценки высказываний на предмет дискриминации. Кроме того, РФС должен изучить дополнительные видеозаписи по ситуации между Жоаозиньо и Андреасом Хинкелем. После игры Тедеско сообщил, что игрок «Сочи» ударил его ассистента.

Напомним, «Сочи» обыграл «Спартак» на своём поле со счётом 1:0.