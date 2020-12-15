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​В РФС сообщили, почему рассмотрение скандала на матче «Сочи» - «Спартак» перенесли

15 Декабря 2020, 18:10,

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На прошлой неделе в чемпионате России грянул очередной скандал. КДК РФС должен был вынести решения по событиям вокруг матча «Сочи» - «Спартак» во вторник, но рассмотрение дела было перенесено. РФС опубликовал объяснения главы КДК Артура Григорьянца.

Перенос связан с публикациями в европейских СМИ по поводу слов Дмитрия Бородина в адрес Доменико Тедеско. Теперь необходимо направить запрос в FARE для оценки высказываний на предмет дискриминации. Кроме того, РФС должен изучить дополнительные видеозаписи по ситуации между Жоаозиньо и Андреасом Хинкелем. После игры Тедеско сообщил, что игрок «Сочи» ударил его ассистента.

Напомним, «Сочи» обыграл «Спартак» на своём поле со счётом 1:0.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Спартак Москва, Сочи, Доменико Тедеско, Жоаозиньо, Дмитрий Бородин, Андреас Хинкель
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