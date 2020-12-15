​Зе Луиш заболел коронавирусом в Италии, операцию перенесли

В начале декабря «Локомотив» сообщил о том, что нападающий Зе Луиш из-за травмы стопы перенесёт операцию в Италии. Как сообщает Telegram-канал «Инсайды от Карпа», уже на итальянской земле у футболиста выявили коронавирусную инфекцию, поэтому хирургическое вмешательство пришлось перенести.

Зе Луиш переносит коронавирус бессимптомно, однако проводить операцию можно будет только тогда, когда инфекция отступит. Как следствие, сроки восстановления футболиста после хирургического вмешательства сдвинутся. Ранее «Локомотив» сообщал, что нападающий вернётся к началу зимних сборов.