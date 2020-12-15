Судейская комиссия признала грубую ошибку Казарцева в Волгограде

Арбитр Василий Казарцев рискует снова отойти от дел. В игре чемпионата России между «Ротором» и «Уфой» рефери допустил грубую ошибку, не назначив пенальти в ворота волгоградской команды за игру рукой. Экспертно-судейская комиссия РФС признала ошибку Казарцева.

В выводах комиссии говорится, что Бека Микелтадзе умышленно блокировал рукой удар в направлении своих ворот. Рука игрока делала его тело неестественно больше и двигалась по направлению к мячу.

Напомним, в начале этого сезона Василий Казарцев уже допускал грубую ошибку в матче «Спартак» - «Сочи», после чего долгое время не работал.