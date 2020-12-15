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Судейская комиссия признала грубую ошибку Казарцева в Волгограде

15 Декабря 2020, 16:15,

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Арбитр Василий Казарцев рискует снова отойти от дел. В игре чемпионата России между «Ротором» и «Уфой» рефери допустил грубую ошибку, не назначив пенальти в ворота волгоградской команды за игру рукой. Экспертно-судейская комиссия РФС признала ошибку Казарцева.

В выводах комиссии говорится, что Бека Микелтадзе умышленно блокировал рукой удар в направлении своих ворот. Рука игрока делала его тело неестественно больше и двигалась по направлению к мячу.

Напомним, в начале этого сезона Василий Казарцев уже допускал грубую ошибку в матче «Спартак» - «Сочи», после чего долгое время не работал.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Уфа, Ротор, Василий Казарцев
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Комментарии (1)
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wertygaz
15 Декабря 2020, 17:26

А кто Уфе очки вернет? У Казарцева оно одно, да и Уфе не пригодится...

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