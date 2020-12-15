​Судейская комиссия нашла ряд грубых ошибок арбитра в матче ЦСКА – «Урал»

Экспертно-судейская комиссия РФС вынесла решения по работе арбитра Алексея Сухого в матче ЦСКА – «Урал», который завершился вничью 2:2.

Комиссия решила, что на 27-й минуте «Урал» должен был остаться в меньшинстве, ведь Андрей Егорычев срывал перспективную атаку ЦСКА. Футболист должен был получить вторую жёлтую карточку.

Буквально сразу же арбитр должен был назначать пенальти в ворота «Урала», поскольку Павел Погребняк явно задерживал в штрафной игрока, выходящего на перспективную позицию.

Комиссия также решила, что удаление Павла Погребняка в дебюте второго тайма является справедливым, ведь игрок демонстрировал несогласие с решением рефери. А вот пенальти в ворота «Урала» чуть позже был назначен ошибочно, поскольку игрок не двигал рукой по направлению к мячу и не мог избежать этого контакта.