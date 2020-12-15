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​Судейская комиссия нашла ряд грубых ошибок арбитра в матче ЦСКА – «Урал»

15 Декабря 2020, 15:31,

Динамо Москва

Экспертно-судейская комиссия РФС вынесла решения по работе арбитра Алексея Сухого в матче ЦСКА – «Урал», который завершился вничью 2:2.

Комиссия решила, что на 27-й минуте «Урал» должен был остаться в меньшинстве, ведь Андрей Егорычев срывал перспективную атаку ЦСКА. Футболист должен был получить вторую жёлтую карточку.

Буквально сразу же арбитр должен был назначать пенальти в ворота «Урала», поскольку Павел Погребняк явно задерживал в штрафной игрока, выходящего на перспективную позицию.

Комиссия также решила, что удаление Павла Погребняка в дебюте второго тайма является справедливым, ведь игрок демонстрировал несогласие с решением рефери. А вот пенальти в ворота «Урала» чуть позже был назначен ошибочно, поскольку игрок не двигал рукой по направлению к мячу и не мог избежать этого контакта.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: ЦСКА Москва, Урал, Алексей Сухой
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Комментарии (2)
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0
wertygaz
15 Декабря 2020, 17:28

Ещё минус 1 судья...

0
andi
15 Декабря 2020, 15:33

Конюшню засудили.

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