Газизов прокомментировал слухи об особом пункте в контракте Кокорина

Бывший генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов прокомментировал слухи о том, что по контракту форвард Александр Кокорин не имеет права играть против «Сочи» и «Зенита», за которые ранее выступал.

«Никакого особого пункта в контракте Кокорина нет. И быть такого не может. Иначе я не подписал бы такой контракт, юристы клуба не одобрили бы сделку, да и сам Леонид Федун был бы против», - высказался Газизов для sport24.

Напомним, Александр Кокорин перешёл в «Спартак» летом на правах свободного агента вскоре после истечения срока контракта с «Зенитом». По ходу текущего чемпионата Кокорин пропустил все игры против «Сочи» и «Зенита», что и спровоцировало волну слухов.

В текущем сезоне Александр Кокорин провёл за «Спартак» десять матчей в чемпионате и Кубке России. В них нападающий записал на свой счёт два гола и два результативных паса на партнёров.

Добавим, что Шамиль Газизов покинул должность генерального директора московского клуба на прошлой неделе. Именно при нём Кокорин стал футболистом «Спартака».