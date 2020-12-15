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​Судейская комиссия РФС: Арбитр правильно не назначил два пенальти в матче «Сочи» - «Спартак»

15 Декабря 2020, 15:13,

Global Look Press

Экспертно-судейская комиссия РФС рассмотрела решения арбитра Игоря Панина по двум неназначенным пенальти в матче «Сочи» - «Спартак». Было вынесено решение о том, что в обоих случаях рефери правильно не назначал одиннадцатиметровые в ворота сочинцев.

В первом случае рука Ибрагима Цаллагова находилась в естественном положении и не делала тело неестественно больше. Неакцентированный контакт мяча с рукой не является основаниям для назначения пенальти, говорится в отчёте на сайте РФС.

Во второй ситуации контакт между Ибрагимом Цаллаговым и Самуэлем Жиго был игровым. Футболист атакующей команды в том эпизоде упал сам, почувствовав сопротивление в верхней части туловища. Он поджал ноги и не бежал в направлении мяча.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Спартак Москва, Сочи
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