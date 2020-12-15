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​«Спартак» не контактировал по Норманну

15 Декабря 2020, 14:38,

Global Look Press

Луис Белл, сотрудник агентства MD Management, которое представляет интересы полузащитника «Ростова» Матиаса Норманна, в беседе с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Сергеем Румянцевым высказался по поводу слухов об интересе к футболисту со стороны «Спартака».

«Интерес от «Спартака»? Вообще, мы сейчас не обсуждаем будущее нашего клиента, но по данной новости могу сказать, что это неправда. Никаких контактов со стороны «Спартака» по Норманну не было», - сказал Белл.

В сезоне 2020/2021 Матиас Норманн провёл за «Ростов» тринадцать матчей во всех турнирах, забил один гол и отдал два результативных паса.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Спартак Москва, Ростов, Матиас Норманн
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