Евсеев: «Урунов не выглядел старше своих лет»

Известный российский тренер Вадим Евсеев высказался о скандальном заявлении наставника «СКА-Хабаровска» Сергея Юрана в адрес полузащитника московского «Спартака» Остона Урунова. Специалист намекнул, что у хавбека переписанный возраст.

«Про возраст Урунова мне сказать нечего. Никаких других данных, кроме паспортных. Он не выглядел старше своих лет. Для меня он был как ребёнок. Про все остальное поговорили», - гласит сообщение Евсеева в «Инстаграме».

Напомним, что полузащитник перешел в «Спартак» из «Уфы» прошлым летом. Стороны заключили долгосрочное трудовое соглашение. Сумма трансфера составила 1,5 миллиона евро.

В нынешнем сезоне российской Премьер-лиги 19-летний Остон провел восемь поединков, в которых получил две желтые карточки.