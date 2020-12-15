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Одил Ахмедов отреагировал на заявление Юрана о переписанном возрасте Урунова

15 Декабря 2020, 11:50,

ФК "Краснодар"

Полузащитник и капитан сборной Узбекистана Одил Ахмедов отреагировал на громкое заявление Сергея Юрана. Специалист считает, что у хавбека московского «Спартака» Остона Урунова переписанный возраст.

«Я знаю Урунова давно. У него отец и брат тоже габаритные, это на генном уровне. Поэтому считаю, что, не зная человека, так говорить на всю страну такому человеку, как Юран, не идет», - передает слова футболиста издание Sport24.

Напомним, что 19-летний Урунов перебрался в «Спартак» из «Уфы» минувшим летом. Стороны подписали долгосрочный трудовой договор. Сумма сделки составила 1,5 миллиона евро.

В текущем сезоне РПЛ хавбек провел восемь матчей, в которых получил две желтые карточки.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Сергей Юран, Одил Ахмедов, Остон Урунов
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