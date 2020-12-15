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Геркус поделился инсайдом о будущем Кверквелии

15 Декабря 2020, 10:57,

ФК "Локомoтив"

Экс-гендиректор московского «Локомотива» Илья Геркус высказался о возможном трансфере защитника Соломона Кверквелии, ныне играющего в аренде за волгоградский «Ротор».

«Кверквелия может продолжить карьеру в турецком клубе. Этой зимой Соломон может перейти в турецкий чемпионат в состав одного из лидеров», - гласит сообщение Геркуса в «Телеграме».

Действующий трудовой договор 28-летнего грузинского игрока с московским клубом рассчитан до лета 2021-го года.

В нынешнем розыгрыше российской Премьер-лиги Соломон провел десять поединков, в которых получил четыре желтые карточки.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Илья Геркус, Трансферы футбола - зима 2021, Соломон Кверквелия
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