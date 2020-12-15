Геркус поделился инсайдом о будущем Кверквелии

Экс-гендиректор московского «Локомотива» Илья Геркус высказался о возможном трансфере защитника Соломона Кверквелии, ныне играющего в аренде за волгоградский «Ротор».

«Кверквелия может продолжить карьеру в турецком клубе. Этой зимой Соломон может перейти в турецкий чемпионат в состав одного из лидеров», - гласит сообщение Геркуса в «Телеграме».

Действующий трудовой договор 28-летнего грузинского игрока с московским клубом рассчитан до лета 2021-го года.

В нынешнем розыгрыше российской Премьер-лиги Соломон провел десять поединков, в которых получил четыре желтые карточки.