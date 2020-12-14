Шварц: «Лесовой - молодой футболист, это нормально, что ему не всегда удаётся играть стабильно»

Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц на клубном канале в YouTube перед матчем с «Сочи» оценил игру некоторых ключевых футболистов команды.

- С чем связаны ранние замены Фомина и Лесового? Это тактические моменты в ходе игры с «Зенитом» или хотели дать им больше времени на отдых?

- Замены не связаны с матчем против «Сочи». Мы поменяли Фомина и Лесового исходя из стратегических соображений. У нас вышел Комличенко, фактурный форвард, который нужен был для борьбы в штрафной площади соперника, а также Каборе, который хорошо играет вперед.

- Два матча подряд Варела проводит на позиции левого защитника. Насколько удовлетворены тем, как он там выглядит?

- Да, мы довольны игрой Гильермо. Конечно, сложно играть на непривычной позиции и принимать мяч слабой ногой, но он хорошо с этим справляется на тренировках и играх. Мы рады, что можем на него рассчитывать.

- В игре с «Зенитом» Никола Моро часто смещался влево и брал игру на себя. Это ваша установка или его импровизация?

- Нет, в этой игре Никола действовал как обычно на позиции «восьмерки» чуть левее. По ходу матча он играл в центре поля и смещался на фланг. Думаю, что владея мячом, Никола сделал немало полезного вне зависимости от того, где он играл. И это нормально для футболиста на такой позиции.

- Последние две игры не похож на себя Даниил Лесовой, и с Тулой не забил в пустые ворота, и на первых минутах с «Зенитом» тоже хороший момент. С чем это связываете? Может быть, потому что играл против двух своих бывших команд? Имел ли место перенастрой?

- Нет, я не думаю, что это как-то связано, что он играл против бывших команд. Он молодой футболист, это нормально, что ему не всегда удается играть стабильно. Да, у него были моменты в этих матчах, и он не смог их реализовать, но это часть футбола, часть игры. Так что все в порядке.