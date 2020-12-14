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Шварц: «Плохая статистика выездных матчей - не проблема психологии»

14 Декабря 2020, 23:51,

Global Look Press

Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц на клубном канале в YouTube поделился ожиданиями от матча с «Сочи».

- Нам предстоит сложный матч. «Сочи» - организованная команда, которая обычно играет по схеме 5-4-1 и хорошо переходит от обороны к атаке.

- В команде «Сочи» много бывших игроков «Динамо» - Нобоа, Юсупов, Жоаозиньо, Цаллагов. Это делает матч сложнее?

- Да, мы знаем этих ребят и уже играли с ними несколько недель назад, поэтому не думаю, что это сильно повлияет на подготовку к матчу.

- Кристиан Нобоа в этом году настоящий лидер «Сочи». Будет ли ему уделяться особое внимание или будет делать акцент на своей игре?

- Да, Нобоа  - очень сильный футболист, который играет в середине поля, хорошо принимает мяч и двигает его вперед. Для нас будет очень важно грамотно сыграть против него в обороне.

- Матч с «Сочи» стал для вас первым в России. Чем тогда запомнился соперник?

- Понятно, что та игра  состоялась не так давно, но с того момента прошло уже шесть недель. Сейчас это не так важно в процессе подготовке к предстоящему матчу. Сейчас мы думаем только о следующей игре и ожидаем, что интенсивность в этом матче будет гораздо выше.

- В игре с «Зенитом» сложилось впечатление, что команда ниже обычного шла в прессинг. Это ваша установка или психологический момент из-за соперника?

- Да, конечно, это было тактическое решение. Я не могу сказать, что соперник прижимал нас к воротам, владея мячом. Мы убедились в этом, посмотрев видео после матча. Но мы слишком часто допускали простые потери мяча, и это стало проблемой. Из-за этого у нас не получалось доводить атаки до ударов, как это было в первые 15 минут.

- У «Динамо» крайне неважная статистика в матчах на выезде. С чем это связано - с давлением чужих трибун, нехваткой своих болельщиков?

- Конечно, всегда приятно играть перед своими болельщиками, но выездные матчи - не проблема психологии. Да, мы проиграли «Ростову», пропустив два гола с пенальти, «Зениту», но провели хорошую игру со «Спартаком», победили «Тамбов». Для нас очень важно хорошо сыграть в заключительном матче с «Сочи» и добиться победы.
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Динамо Москва, Сандро Шварц
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