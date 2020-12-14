​Василий Березуцкий: «В месяц трачу больше миллиона рублей»

Экс-игрок ЦСКА Василий Березуцкий в интервью Василию Конову для его канала в YouTube высказался по поводу своих финансовых трат.

«Думаю, я трачу больше миллиона рублей в месяц. Но я не трачу деньги на себя практически от слова «совсем». Мне ничего не надо, я просто хожу. У меня есть машина, я на ней доехал, то есть трачу на бензин и ещё на что-то. Остальное – это коммуналка, обучение детей, питание, ещё что-то», - рассказал Березуцкий.

Василий Березуцкий отметил, что финансовых сбережений даже при отсутствии работы ему может хватить на десять лет, а то и больше.

В настоящий момент Василий Березуцкий входит в тренерский штаб ЦСКА.