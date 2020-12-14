Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

​Василий Березуцкий: «В месяц трачу больше миллиона рублей»

14 Декабря 2020, 23:32,

Instagram

Экс-игрок ЦСКА Василий Березуцкий в интервью Василию Конову для его канала в YouTube высказался по поводу своих финансовых трат.

«Думаю, я трачу больше миллиона рублей в месяц. Но я не трачу деньги на себя практически от слова «совсем». Мне ничего не надо, я просто хожу. У меня есть машина, я на ней доехал, то есть трачу на бензин и ещё на что-то. Остальное – это коммуналка, обучение детей, питание, ещё что-то», - рассказал Березуцкий.

Василий Березуцкий отметил, что финансовых сбережений даже при отсутствии работы ему может хватить на десять лет, а то и больше.  

В настоящий момент Василий Березуцкий входит в тренерский штаб ЦСКА.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: ЦСКА Москва, Василий Березуцкий
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

    Подписывайтесь на Евро-Футбол в Яндекс.Дзен!

Читайте также на "Евро-футбол.ру":
Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
Шок на «Камп Ноу»: Роналду разгромил Месси, «Ювентус» обошёл «Барселону»
Шок на «Камп Ноу»: Роналду разгромил Месси, «Ювентус» обошёл «Барселону»
«Зенит» остался с одним очком: Витсель добил «своих» в Санкт-Петербурге
«Зенит» остался с одним очком: Витсель добил «своих» в Санкт-Петербурге
Пятёрочка выручает! «Краснодар» воспользовался комедией ошибок «Локомотива»
Пятёрочка выручает! «Краснодар» воспользовался комедией ошибок «Локомотива»
Результаты жеребьёвки 1/8 финала Лиги чемпионов: «Барселона» сыграет с «ПСЖ»
Результаты жеребьёвки 1/8 финала Лиги чемпионов: «Барселона» сыграет с «ПСЖ»
Российский «Ибрагимович» не вытащил: «Спартак» тускло проиграл своему «любимому» «Сочи»
Российский «Ибрагимович» не вытащил: «Спартак» тускло проиграл своему «любимому» «Сочи»


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
3 Бонус: 15000 Обзор Играть
3 Бонус: 5000 Обзор Играть
4 Бонус: 10000 Обзор Играть
5 Бонус: 15000 Обзор Играть
6 Бонус: 19500 Обзор Играть
7 Бонус: 1000 Обзор Играть
8 Бонус: 500 Обзор Играть
9 Бонус: 1000 Обзор Играть
10 Бонус: 1000 Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров от Евро-футбола