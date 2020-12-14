Назначена бригада арбитров на матч «Зенит» - «Спартак»

В среду, четверг и пятницу пройдут матчи заключительного в 2020 году, девятнадцатого тура чемпионата России. РФС сообщил о судейских назначениях на матчи игрового дня.

Главная интрига заключалась в том, кто будет работать на игре между «Зенитом» и «Спартаком». Поединок обслужит бригада Сергея Карасёва. В качестве ВАР на битве двух столиц отработает Алексей Сухой, помогать которому будет Александр Богданов.

Отметим, что «Зенит» на текущий момент лидирует в Премьер-лиге, а «Спартак» отстаёт на три очка.

Второй по интересу матч тура между «Ростовом» и ЦСКА обслужит Владимир Москалёв. Главным по системе ВАР будет Артём Любимов, ассистировать которому будет Валерий Данченко.

Полностью с назначениями можно ознакомиться на картинке ниже.