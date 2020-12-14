Юран заявил, что Урунов старше на 4-5 лет, чем по паспорту

Главный тренер «СКА-Хабаровска» Сергей Юран в эфире «Матч Премьер» высказался касательно хавбека «Спартака» Остона Урунова.

- Приводят игрока из «Уфы». Вроде молодой, а все знают, что он на четыре-пять лет старше, - сказал Юран.

- То есть Урунов старше, чем по паспорту? – спросил ведущий Денис Казанский.

- Ну в Узбекистане сколько говорили… Это же тоже не секрет в принципе из того, что я слышу, – ответил Юран.

Стоит отметить, что другой гость студии Денис Глушаков встретил такое заявление Сергея Юрана с улыбкой.

Добавим, что интерес к Остону Урунову проявляет «Рубин», что подтверждали в казанском клубе.