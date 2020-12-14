Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

Юран заявил, что Урунов старше на 4-5 лет, чем по паспорту

14 Декабря 2020, 21:19,

Instagram

Главный тренер «СКА-Хабаровска» Сергей Юран в эфире «Матч Премьер» высказался касательно хавбека «Спартака» Остона Урунова.

- Приводят игрока из «Уфы». Вроде молодой, а все знают, что он на четыре-пять лет старше, - сказал Юран.

- То есть Урунов старше, чем по паспорту? – спросил ведущий Денис Казанский.

- Ну в Узбекистане сколько говорили… Это же тоже не секрет в принципе из того, что я слышу, – ответил Юран.

Стоит отметить, что другой гость студии Денис Глушаков встретил такое заявление Сергея Юрана с улыбкой.

Добавим, что интерес к Остону Урунову проявляет «Рубин», что подтверждали в казанском клубе.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Спартак Москва, Сергей Юран, Остон Урунов
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

    Подписывайтесь на Евро-Футбол в Яндекс.Дзен!

Читайте также на "Евро-футбол.ру":
Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
Шок на «Камп Ноу»: Роналду разгромил Месси, «Ювентус» обошёл «Барселону»
Шок на «Камп Ноу»: Роналду разгромил Месси, «Ювентус» обошёл «Барселону»
«Зенит» остался с одним очком: Витсель добил «своих» в Санкт-Петербурге
«Зенит» остался с одним очком: Витсель добил «своих» в Санкт-Петербурге
Пятёрочка выручает! «Краснодар» воспользовался комедией ошибок «Локомотива»
Пятёрочка выручает! «Краснодар» воспользовался комедией ошибок «Локомотива»
Российский «Ибрагимович» не вытащил: «Спартак» тускло проиграл своему «любимому» «Сочи»
Российский «Ибрагимович» не вытащил: «Спартак» тускло проиграл своему «любимому» «Сочи»
«Парма» с Эрнани не без помощи удачи отобрала очки у «Милана»
«Парма» с Эрнани не без помощи удачи отобрала очки у «Милана»


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
3 Бонус: 15000 Обзор Играть
3 Бонус: 5000 Обзор Играть
4 Бонус: 10000 Обзор Играть
5 Бонус: 15000 Обзор Играть
6 Бонус: 19500 Обзор Играть
7 Бонус: 1000 Обзор Играть
8 Бонус: 500 Обзор Играть
9 Бонус: 1000 Обзор Играть
10 Бонус: 1000 Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров от Евро-футбола