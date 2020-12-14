​Агент хавбека АЗ: «Интерес от «Спартак» был раньше, сейчас переговоров не ведём»

Агент полузащитника голландского АЗ Теуна Коопмейнерса Барт Баавинг в беседе с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Сереем Румянцевым высказался по поводу информации об интересе к своему клиенту со стороны «Спартака».

«Я знаю, что к Теуну был предметный интерес от «Спартака», но это было раньше. Если говорить о текущем моменте, то ничего такого нет. Из «Спартака» к нам никто не обращался и соответственно никаких переговоров мы не ведем», - сказал агент.

22-летний Коопмейнерс в сезоне 2020/2021 провёл 19 матчей за «Спартак». В них полузащитник забил восемь голов и отдал четыре результативных паса на партнёров.