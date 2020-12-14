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​Агент хавбека АЗ: «Интерес от «Спартак» был раньше, сейчас переговоров не ведём»

14 Декабря 2020, 21:12,

fratria.ru

Агент полузащитника голландского АЗ Теуна Коопмейнерса Барт Баавинг в беседе с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Сереем Румянцевым высказался по поводу информации об интересе к своему клиенту со стороны «Спартака».

«Я знаю, что к Теуну был предметный интерес от «Спартака», но это было раньше. Если говорить о текущем моменте, то ничего такого нет.  Из «Спартака» к нам никто не обращался и соответственно никаких переговоров мы не ведем», - сказал агент.

22-летний Коопмейнерс в сезоне 2020/2021 провёл 19 матчей за «Спартак». В них полузащитник забил восемь голов и отдал четыре результативных паса на партнёров.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Спартак Москва, АЗ Алкмаар, Теун Коопмейнерс
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