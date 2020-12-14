​Орлов – о словах Дзюбы: «Если спортсмен хочет карманных журналистов, так не получится»

Известный комментатор Геннадий Орлов высказался по поводу слов форварда «Зенита» Артёма Дзюбы. В ответ на критику в свой адрес футболист назвал Орлова «флюгером».

«Если футболист хорошо играет, мы говорим хорошо. Если футболист не играет хорошо, мы его критикуем. Если спортсмен хочет карманных журналистов, так не получится. Нас нельзя купить. Я поэтому и советую коллегам не сближаться с игроками», - сказал Орлов в эфире «Радио Зенит».

Орлов также отметил, что критика в свой адрес может стать стимулом для Дзюбы.

На текущий момент Артём Дзюба вместе с Сердаром Азмуном делит первое место в гонке бомбардиров российской Премьер-лиги. Форварды «Зенита» забили по 10 голов.