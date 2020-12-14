«Спартак» - фанату лондонского «Арсенала»: «Почему нужно болеть за нас? Мы боремся за чемпионство, а не за выживание»

В воскресенье лондонский «Арсенал» в очередной раз разочаровал своих болельщиков. В родных стенах команда проиграла «Бёрнли», единственный гол забил Пьер-Эмерик Обамеянг, поразивший свои ворота.

Один из фанатов «Арсенала» написал в Twitter, что собирается болеть за «Спартак», и попросил московский клуб назвать преимущества боления за «красно-белых».

«Итак, посмотрим. Первое: мы боремся за чемпионство, а не за выживание. Второе: наши нападающие забивают только в ворота соперников. Третье: Москва красная. Мы не можем сказать то же самое о Лондоне», - ответил англоязычный аккаунт «Спартака» в Twitter.