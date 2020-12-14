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«Спартак» - фанату лондонского «Арсенала»: «Почему нужно болеть за нас? Мы боремся за чемпионство, а не за выживание»

14 Декабря 2020, 20:15,

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В воскресенье лондонский «Арсенал» в очередной раз разочаровал своих болельщиков. В родных стенах команда проиграла «Бёрнли», единственный гол забил Пьер-Эмерик Обамеянг, поразивший свои ворота.

Один из фанатов «Арсенала» написал в Twitter, что собирается болеть за «Спартак», и попросил московский клуб назвать преимущества боления за «красно-белых».

«Итак, посмотрим. Первое: мы боремся за чемпионство, а не за выживание. Второе: наши нападающие забивают только в ворота соперников. Третье: Москва красная. Мы не можем сказать то же самое о Лондоне», - ответил англоязычный аккаунт «Спартака» в Twitter.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Спартак Москва, Арсенал Лондон
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Комментарии (1)
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jUMPER
14 Декабря 2020, 21:01

God, where did they get such stupid creatives? However, this is Spartak, why be surprised...

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