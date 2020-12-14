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Лантратов может продолжить карьеру в «Локомотиве»

14 Декабря 2020, 19:56,

Global Look Press

Голкипер подмосковных «Химок» Илья Лантратов может сменить клуб в зимнее трансферное окно.

Как сообщает «РБ-Спорт», главным претендентом на российского вратаря является «Локомотив». Отмечается, что Лантратов может перейти и в «Зенит», если питерский клуб примет решение не продлевать контракт с Лунёвым.

25-летний голкипер является воспитанником белгородского футбола, но с 2014 по 2016 годы находился в системе московского «Локомотива».

В нынешнем сезоне Лантратов сыграл восемнадцать матчей за «Химки» в российской Премьер-лиге и пропустил двадцать восемь голов. Контракт Ильи с клубом рассчитан до 30 июня 2023 года.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Зенит, Локомотив Москва, Илья Лантратов
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