Лантратов может продолжить карьеру в «Локомотиве»

Голкипер подмосковных «Химок» Илья Лантратов может сменить клуб в зимнее трансферное окно.

Как сообщает «РБ-Спорт», главным претендентом на российского вратаря является «Локомотив». Отмечается, что Лантратов может перейти и в «Зенит», если питерский клуб примет решение не продлевать контракт с Лунёвым.

25-летний голкипер является воспитанником белгородского футбола, но с 2014 по 2016 годы находился в системе московского «Локомотива».

В нынешнем сезоне Лантратов сыграл восемнадцать матчей за «Химки» в российской Премьер-лиге и пропустил двадцать восемь голов. Контракт Ильи с клубом рассчитан до 30 июня 2023 года.