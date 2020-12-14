France Football признал Яшина лучшим голкипером в истории

Известный французский журнал France Football признал Льва Яшина лучшим голкипером в истории.

На награду, помимо Яшина, претендовали следующий вратари: Джанлуиджи Буффон, Мануэль Нойер, Дино Дзофф, Эдвин ван дер Сар, Петер Шмейхель, Тома Н'Коно, Зепп Майер, Икер Касильяс, Гордон Бэнкс.

Пресс-служба France Football сообщила, что в голосовании принимали участие 140 журналистов.

Напомним, что Яшин является единственным вратарём, кто получал «Золотой мяч». Всю клубную карьеру прославленный голкипер провёл в московском «Динамо», легендой которого он является.

Лев Яшин скончался в 1990-м году в возрасте шестидесяти лет.