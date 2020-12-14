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France Football признал Яшина лучшим голкипером в истории

14 Декабря 2020, 18:44,

Global Look Press

Известный французский журнал France Football признал Льва Яшина лучшим голкипером в истории.

На награду, помимо Яшина, претендовали следующий вратари: Джанлуиджи Буффон, Мануэль Нойер, Дино Дзофф, Эдвин ван дер Сар, Петер Шмейхель, Тома Н'Коно, Зепп Майер, Икер Касильяс, Гордон Бэнкс.

Пресс-служба France Football сообщила, что в голосовании принимали участие 140 журналистов.

Напомним, что Яшин является единственным вратарём, кто получал «Золотой мяч». Всю клубную карьеру прославленный голкипер провёл в московском «Динамо», легендой которого он является.

Лев Яшин скончался в 1990-м году в возрасте шестидесяти лет.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Лев Яшин
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