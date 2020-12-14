В ЦСКА приняли решение отправить Ганчаренко в отставку

Московский ЦСКА в ближайшее время сменит главного тренера.

Как сообщает Telegram-канал «ЭкСпорт», в ЦСКА приняли решение отправить Виктора Ганчаренко в отставку.

Вчера «армейцы» потеряли очки в матче с «Уралом» (2:2), но главной причиной решения расстаться с Ганчаренко, вероятно, являются неудачные выступления ЦСКА в Лиге Европы, где московский клуб занял последнее место в группе, не одержав ни одной победы за шесть игр.

Что касается российской Премьер-лиги, то в национальном чемпионате ЦСКА после восемнадцати туров занимает третьею строчку в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Зенита» на четыре очка.