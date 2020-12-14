В ЦСКА приняли решение отправить Ганчаренко в отставку

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14 Декабря 2020, 16:44,
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Московский ЦСКА в ближайшее время сменит главного тренера.
Как сообщает Telegram-канал «ЭкСпорт», в ЦСКА приняли решение отправить Виктора Ганчаренко в отставку.
Вчера «армейцы» потеряли очки в матче с «Уралом» (2:2), но главной причиной решения расстаться с Ганчаренко, вероятно, являются неудачные выступления ЦСКА в Лиге Европы, где московский клуб занял последнее место в группе, не одержав ни одной победы за шесть игр.
Что касается российской Премьер-лиги, то в национальном чемпионате ЦСКА после восемнадцати туров занимает третьею строчку в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Зенита» на четыре очка.
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Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
|Теги: ЦСКА Москва, Виктор Ганчаренко
В ЦСКА что-то сломалось !
И главное что сломалось
- это уход С.Иванова из Администрации ;
- Гинер надорвался на строительстве Стадиона
- клуб перешел к ВЭБ . Перешел "не по любви , а вынужденно " .
- Госкорпорации теперь принадлежит 77,63% акций клуба. Но тоже "не по любви , а вынужденно " .
- теперь в совете директоров, состав которого существенно обновился, большинство у представителей ВЭБ.
- прервалась связь с Р.А. Одно дело дружить с Гинером и помагать ему трансферами , а другое дело с ВЭБом . А без дружбы нет и проверенных силами селекционного отдела Челси трансферов .
ВЫВОД . ФК ЦСКА , увы , будет колбасить пока не сложится "новая мазаика " .
Когда ушли, братья, Игнашевич, Дзагоев сломался, затем уход..кажется швед-опорник, продажа
Мусы, тем не менее Цска не посыпался. Выходит тогда Ганчаренко был тот кто нужен. Много
у нас коучей смогли бы в той ситуации не позволить развалиться? Можно прикинуть, на ум
приходит Бердыев, может кто то поправит,но у меня выходит раз -два и обчелся. Сезон вышел
скомканный, 10 дней перерыв и старт чемпа.Кстати,это так же не могло повлиять на резалт в
евро кубках.Ну не знаю, может сам Ганчаренко выдохся, может еще что то, да и состав у
коней не сказать ах,чего уж там. Если сам устал,то понятно,а увольнять за результат... ну,
Гиннеру виднее. Как по мне - поспешили.
Вася будет
какой результат? И так сойдёт! Лучше не будет. Оставить как есть,ибо дрочи не дрочи, а театр абсурда который год играет всё ту же пьесу!
правильно или не правильно, не в этом вопрос. Кто возглавит и когда даст результат? Как говориться порой стабильность, лучше неопределенности!!!
давно пора